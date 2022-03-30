好想大聲說愛你嘅呢︱單身男女影情侶照 勝出優先揀牀伴 (22:08)

田蕊妮監製「喱騷」的交友真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》上周首播在各大平台免費公開播放，反應不俗，長踞YouTube熱門影片排行榜之餘，8名單身男女也成為網民起底對象。日前播映第2集，4男4女的參賽者要在遊戲勝出才獲選擇同牀的異性優先權，他們分4組進行賽事，節目邀請專為情侶或準新人拍攝充滿日系風格照片的攝影師Helen，透過拍照，令4對男女的投入度及親密度迅速升溫。

Hayson（郭澧羲）獲不少網民讚靚仔、充滿陽光氣息，他被安排跟最嬌小的「雞翼」同組，穿上可愛的動物造型毛衣cosplay，在天台的營地賣萌。拍攝時，Hayson不停發放暖男攻勢，處處關心「雞翼」，擄獲女方歡心。「雞翼」事後揚言若果勝出挑戰，會選Hayson同房，她說：「跟他相處很舒服，即使跟他同房，感覺也安全點。」

Sam和Kisa被安排在泳池拍照，Kisa以比堅尼泳裝上陣，二人始終初相識，不太熟絡，感覺有點疏離。後來兩人跳入泳池拍照，愈拍愈親密，Sam事後亦大讚女方，他說：「她好像很霸道，原來也可以很小鳥依人。」至於Kinglok和大金就被安排拍攝牀照，二人在牀上十分合拍，頻頻互相跟對方說悄悄話，相當溫馨。Laughing被安排跟黑妹拍攝婚紗照，不過二人搞笑居多，甜蜜欠奉。最後由Hayson勝出，但他放棄跟「雞翼」同牀，揀選了跟黑妹過夜多了解，令「雞翼」不是味兒。Kinglok跟大金好投緣，兩人同牀，晚飯時間大金透露覺得情侶的浪漫舉動是男仔用風筒為對方吹乾頭髮，當晚Kinglok實現了大金的願望，看來二人有機會發展。

（即時娛樂）