姜濤入行愈耐愈想放下 盼30歲後轉做演員或幕後 平靜過活 (13:42)

下月底23歲生日的MIRROR人氣王姜濤，近日接受加拿大A1中文電台《薛聽音樂》訪問。入行接近四年，姜濤自言剛入行時天真很多，現在就思想成熟了不少。他又認為自己除了上舞台外，這一行的其他事也不太適合自己，因此自覺不適合太長時間留在這一行。被問到是否因此想提早退休時，姜濤說︰「是呀，是真的﹗我想將我最想留下來的表演，在自己最好的時光留下，之後就過回安靜生活，可能因為這一行太不安靜。」

姜濤坦言初入行時沒想太多，但已有不太適合的直覺。他說︰「身邊的人都說入行愈耐愈放不下，但我反而入行愈耐愈想放下﹗」至於會否想轉做幕後，姜濤表示很喜歡周潤發的生活，過平凡生活之餘，又繼續演藝工作。他有意30歲後轉做演員或幕後︰「可能個人經歷多了，對做演員有更加大幫助。」姜濤被問到可接受演肥仔角色時說︰「我一定很容易變回肥仔，我沒問題，公司未必接受到，因為要很長時間才可以減回，但如果做醜角，我覺得無所謂。從前的包袱比較重，但現在對演戲有更多了解，演戲是另一個專業，你在那個專業入面要做到那個角色，無話唔得嘅。」

談到初次拍攝電影《阿媽有咗第二個》，姜濤透露在戲中飾演外賣仔，被毛舜筠發掘成為藝人，與自己的現實經歷很相似。他表示初跟毛舜筠、導演彭秀慧合作有壓力︰「可能我不容易打開心扉，前期比較封閉自己，後期合作就愈來愈好。」至於近日拍攝的Viu劇集《季前賽》，姜濤說這是他拍過最喜歡的劇集，拍攝時可以寓工作於娛樂，很開心。他又讚拍檔邱士縉（Stanley）及陳卓賢（Ian）的籃球打得好，呂爵安（Edan）亦愈打愈好。他笑言︰「我最初也自覺不差，但見到大家很厲害，對自己打籃球的信心反而差了好多。」

（即時娛樂）