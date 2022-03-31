講你都唔信︱湯盈盈為舊愛留疤 錢嘉樂呷醋嬲到行出廠 (19:18)

無綫綜藝遊戲節目《講你都唔信》前晚（29日）及昨晚（30日）一連兩集，請來阮兆祥、鄧兆尊、何遠東、商天娥、曹永廉、車婉婉、滕麗名、呂慧儀、湯盈盈現身，輪流分享「講你都唔信」故仔。

商天娥前晚透露入行初期獲邀拍攝性感相，她考慮了一會後爽快答應，真空上陣拍攝，只要求清場。照片刊出後，「商天娥肯影性感相㗎喎」這個想法廣傳，她收到很多拍攝性感相的請求，其中一輯創意十足，要求她穿上Tube Top趴在鏡上兼滿頭花花。商天娥在主持曾志偉要求拿出當年剪報做證據，令全場起哄，問她手上的是否初代𡃁模寫真。

滕麗名、呂慧儀昨晚就輪流爆《愛‧回家》劇組的趣事。滕麗名表示劇組有名新入職的助導（PA）曾鬧出不少笑話︰「有場戲講我們收大信封，該名PA竟準備了一個人咁大的信封。拍攝呂慧儀被求婚的戲時，劇本寫着需要一箱『98年罅隙』紅酒，該名PA真的準備了印有中文字『98年罅隙』的紅酒。」

錢嘉樂請來太太湯盈盈做嘉賓，兩人拍攝時常眉來眼去打眼色，一度被曾志偉鬧。不過，兩人的甜蜜互動隨住湯盈盈的故事走入寒冰期。湯盈盈指手上的超長疤痕是當年為男友擋『武器』所致，令嘉樂醋意大發，一邊大叫「我唔係好想聽呢個故仔」，一邊扮嬲走出鏡頭兼揚言「我唔做喇」。湯盈盈說完故事後，嘉樂「回歸」大叫「我唔信」，又反問老婆：「你又話我係你初戀嚟嘅？」惹來哄堂大笑。阮兆祥事後指主持行出廠景是大忌，故認為盈盈講真話，嘉樂聞言激動說：「我唔係主持，我係受害者！」

（即時娛樂）