COLLAR能量飲料廣告 隊長Gao打頭陣 騷腰跳舞展活力 (22:56)

女團COLLAR早前簽約成為能量飲料品牌的首個香港歌手代言人，但有關廣告卻遲遲未推出，令粉絲們非常心急。今日品牌的官方社交平台甫出第一條廣告片，由隊長沈貞巧（Gao）打頭陣，並留言：「【Gao 揮灑屬於自己嘅 #領導力】壓台感爆燈嘅Locking舞技，加埋穩定嘅跳唱功力，@gagarieo 每次出場都總有一股霸氣魅力，加上擁有深受各團員欣賞嘅隊長風範，絕對係以汗水揮灑出領導力嘅表表者！」廣告中，Gao身穿白色tube top、藍色長褲以配合品牌的顏色，大騷纖腰的她在天台上一邊跳舞一邊放着藍煙，展現青春活力。

Gao也在自己的社交帳號分享此廣告片，她留言：「隊長嘅身分，提醒我除咗要喺舞台上表現好自己，仲要有照顧到各團員嘅 #領導力，以汗水揮灑出團結力量！我哋 @collar.weare 同 #寶礦力水特 @pocarisweathk 合作嘅全新代言廣告，好快有得睇喇，一齊拭目以待！」隊友王家晴（Candy）、陳泳伽（WINKA）、蘇雅琳（Ivy So）、蘇芷晴（So Ching）及李芯駖也有留言，其中芯駖更大讚Gao型到核爆呢！

（即時娛樂）