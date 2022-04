台灣女星徐熙媛(大S)3月初宣布再婚,閃嫁韓國男團「酷龍」成員具俊曄,二人早在2月8日於韓國登記結婚,3月28日再在台灣辦結婚登記手續。身在台灣的具俊曄今天在社交平台宣布,將於4月8日(星期五)晚上現身北台一間夜場舉行的活動,他貼出宣傳海報並留言:「See you soon in Club Ai in Taiwan!!! Apr,08,Fri !!!」由於這可能是具俊曄婚後首次公開露面的活動,亦未知大S屆時會否陪老公現身,但不少粉絲已大嗌期待,更有人留言「Omggg 姐夫要登場了」、「歐某歐某 期待姐夫的演出」、「媒體要暴動了」、「大s會偷偷的在台下看老公嗎」等。

(即時娛樂)