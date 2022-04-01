飛虎3大結局｜吳卓羲姚子羚咀嘴勾集體回憶 再續《酒店風雲》未了緣 (12:36)

傅嘉莉和梁競徽的下場如何呢？（大會提供）

姚子羚和吳卓羲在《飛虎3壯志英雄》深情咀嘴，勾起網民回憶，指2人再續17年前《酒店風雲》未了緣。（大會提供）

無綫劇集《飛虎3壯志英雄》今晚（4月1日）播放大結局。昨晚（3月31日）劇情講到蔡肇培（蕭正楠飾）成功研發出化武DH2，杜文彬（郭晉安飾）帶同DH2與金智海（羅孝勇飾）交易，欲贖回太太霍筱玥（康華飾），金智海同意放走筱玥，但條件是杜文彬要留下量產DH2。

筱玥為救丈夫竟開車撞向金智海，就在危急關頭展博文（馬德鐘飾）率領 S Team殺到、並將金智海手下逐一擊斃，高子樂（吳卓羲飾）在行動中槍受傷，金智海亦趁機帶著DH2逃走，惜途中發生車禍，導致DH2泄漏。

除了「DH2之爭」進入尾聲，吳卓羲、姚子羚及黃宗澤、陳瀅兩對情侶的感情線亦開花結果。劇中吳卓羲為查案接近姚子羚，姚子羚知道真相後傷心不已，但見卓羲為救自己哥哥郭晉安中槍受傷，子羚深受感動，並向躺在病牀上的卓羲獻吻，2人有情人終成眷屬。

該場吻戲勾起網民集體回憶，皆因2人於2005年曾合作劇集《酒店風雲》，當年姚子羚的角色癡戀卓羲但慘遭拒愛，今次相隔17年後，2人終於「再續未了緣」。

劇中另一對情侶黃宗澤、陳瀅亦愈愛愈甜，更去到談婚論嫁階段，昨晚一集上演搞笑見家長戲碼，事緣打算親自下廚的陳瀅，因廚藝麻麻而煮燶餸，幸好黃宗澤早就猜到她廚藝不精，醒目地買了外賣蒙混過關，劇情既Sweet又搞笑。

至於今晚大結局，則會講及失蹤多時的許森（梁競徽飾），原來一直與JJ（傅嘉莉飾）流落荒島，並利用逃犯做實驗研發加強版DH2，加強版DH2會使人喪失理智兼出現極端暴力傾向，如同喪屍一般；事後再度驚動S Team 作出行動，一場喪屍大戰一觸即發！另患難見真情的梁競徽及傅嘉莉，最後更因自食其果落得慘淡下場。

（即時娛樂）