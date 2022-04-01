為食家族｜陳俞希孖肥仔跟參賽者挑戰30分鐘酒店自助餐 (17:57)

ViuTV全新飲食真人騷《為食家族》，將於下周一（4日）晚10時30分播出，由ERROR隊長肥仔（梁業）及陳俞希（Hailey）擔任主持。

節目以三代同堂的家族為比賽單位，每個家族派4位家庭成員應戰，全方位考驗家族的廚藝及飲食的認識。每個家族必須有老中青三代家庭成員參與，在各式各樣比賽及任務中，拉近家庭成員之間的距離，一家人合作成為終極大贏家。

下周一晚（4日）首播，先介紹5個入選家族，製作組邀請所有參賽者到酒店集合，並為參賽者準備豐盛酒店自助餐。肥仔表示公司從未試過在節目中請食自助餐，大叫「多謝公司」。

參賽者需在30分鐘內享用自助餐，而2位主持將會觀察各參賽者的食量及飲食喜好，從中選出識飲識食為食家族。節目拍攝期間，兩位主持與參賽者享用美食，肥仔一邊採訪參賽者，一邊用筷子夾壽司入口，Hailey更和參賽者同枱用餐，有講有笑，相處融洽。

除了兩位主持，製作組邀請米露迪（Melody）、佩男、思男及霍哥擔任4大管家。他們扮成酒店侍應，暗中觀察參賽者表現，可惜很快便被參賽者認出。當中霍哥最快被參賽者認出，參賽者們一行到海鮮區便叫「霍哥」，亦有參賽者憑聲音認出思男。4位管家要在今個回合，選出各自喜愛家族參加接下來的比賽，而沒有被選中的家族將被淘汰。

（即時娛樂）