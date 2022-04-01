JOOX TOP聽推介｜ MIRROR成員8首歌入圍 COLLAR姚焯菲炎明熹爭獎 (18:16)

林家謙的《某種老朋友》也深受歡迎。（資料圖片）

「JOOX TOP聽推介」2022第一季《樂迷最愛歌曲》投票已經展開。（大會提供）

MIRROR﹑ERROR﹑COLLAR﹑炎明熹﹑姚焯菲和鍾柔美都有歌曲入圍。（大會提供）

音樂及娛樂串流平台JOOX，宣布展開「TOP聽推介」2022第一季《樂迷最愛歌曲》投票，由即日起至4月11日，樂迷可以在JOOX票選最愛歌曲獎項得主，票數最高3首歌曲歌手，將會在JOOX獲「洗版式」曝光，無論宣傳橫額、歌單或是粉絲吹水台，均會被預設置頂，覆蓋整個主版。

2022年第一季推出並登上新歌推介榜的作品，均會自動入選為候選歌曲。今年首季共有95首，來自中港台、日韓及歐美等候選作品。

本地歌曲競爭激烈，單是MIRROR成員已有8首候選作品，冠絕候選名單，包括姜濤《鏡中鏡》、Anson Lo（盧瀚霆）《Mr.Stranger》、Ian（陳卓賢）《留一天與你喘息》、Jer（柳應廷）《MM7》、Jeremy（李駿傑）的《半》、AK（江熚生）和Alton（王智德）的《Rebound》以及Edan（呂爵安）有份演繹的《辣到出汁》和《膠 on!》。

除了MIRROR成員外，ERROR亦不甘示弱，除了團歌《愛情值日生》外，還有隊長肥仔（梁業）《Dear MaMa》以及193（郭嘉駿）的《再次PuppyLove》，相信粉絲十分難揀！

除了MIRROR及ERROR，林家謙的《某種老朋友》及黎明的《Good Luck》，在歌曲推出後，樂迷也「洗版式」支持！至於新晉歌手方面，出道近3個月的女團COLLAR，憑《Call My Name!》以及《Never-never Land》成功入圍，將與炎明熹、姚焯菲和鍾柔美等，角逐最愛歌曲獎項。

（即時娛樂）