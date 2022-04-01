張國榮逝世19年 新舊「哥」迷疫情及限聚令下懷念偶像 (19:50)

在疫情及限聚令下，不少「哥」迷在偶像當天出事地點酒店門外獻花致祭和悼念。（林蘊兒攝/資料圖片）

一代巨星張國榮（哥哥）在2003年4月1日從中環文華東方酒店墮下，結束其璀璨一生。雖然哥哥轉眼已離世19年，但他的新舊「哥」迷對他思念不減，一如以往帶備鮮花和自製心意卡，到偶像當天出事地點酒店門外獻花致祭和悼念。

據下午已在場的粉絲透露，酒店側門外圍原本擺放了一行花陣，可是受第五波疫情影響，警方派員在現場監察，呼籲眾人保持社交距離，及勸他們拍照留念後，將花束拿走勿擺放在街上，以免引起人群圍觀聚集。「哥」迷無奈惟有手拿鮮花，默默站在酒店對面街駐足悼念，現場秩序大致良好。

兩位女「哥」迷Monica和Sandy，帶備鮮花和哥哥的Q版肖像公仔到場，她們表示過去19年的4月1日，也會前來懷念哥哥，從無間斷，即使今年疫情嚴峻，不能人多聚集，連集體默哀儀式也要取消，也照舊自發到場。她們說：「哥哥離開之後，歌迷會亦已解散，不過早兩年有些有心人搞過展覽或電影放映會。其實想盡量聯絡粉絲，在明年哥哥的逝世20周年，能夠組織大型悼念活動，希望疫情盡快過去能夠成事。」

今年首次參與悼念活動的林先生，手持一束鮮花，他表示提早收工趕來，但拍照後也按警方指示將花拿走。他解釋：「19年前哥哥離世時，我才7、8歲，當年不知發生了什麼事。近幾年才開始認識和留意哥哥的生前作品，加上去年看過電影《梅艷芳》之後，想了解更多他的往事。我喜歡他的歌《追》、《今生今世》、電影《金枝玉葉》和《英雄本色》，所以今日到場獻花拍照留念。」

（即時娛樂）