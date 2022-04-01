39歲李準基戒碳水化合物 倒掛Sit Up鍛煉腹肌人魚線 (19:58)

「黃Viu煲劇平台」再度傳來喜訊，該平台每月活躍用戶總數，在2021年位列大東南亞市場榜首。近年該平台專攻自家品牌「Viu Original」，並以亞洲文化為基礎，製作迎合世界各地觀眾口味的原創內容。

繼去年《紅天機》和《現正分手中》等人氣韓劇後，今年乘勝追擊，大幅增加原創內容，並由韓星李準基打頭陣、以《Again My Life》揭開序幕。該劇講述熱血檢察官金熙宇（李準基飾），調查腐敗政治人物時死於非命，後來獲得重生機會的他，回到高中時期，從此踏上二次人生、並決心懲治惡勢力的故事，劇集在4月8日開播，並於「黃Viu」上架。

出道逾20年、現年39歲的李準基，除了是實力派演員，還有其超級童顏。李準基自我要求嚴格，除了長年戒碳水化合物維持體態，過去他還為了《月之戀人─步步驚心：麗》採取極端減肥：早餐只吃一個蘋果、中午以兩個番薯和香蕉果腹，晚餐則飲用蛋白質補充飲品，最終在半年間減去33磅；

另外他亦曾採用深受女星熱捧的「豆腐減肥法」快速消腫，據悉當時他每餐僅進食豆腐，最後在不足半個月內減下18磅，可見他為了呈現完美一面，而下了不少苦功。

除了嚴格控管飲食，李準基還配合運動強化體形，從小學習跆拳道的他，平日透過練拳訓練手臂、腿部和腹部肌肉；近年他愛上巴西柔術，這項運動重視地板格鬥，能夠同時鍛煉柔軟度和肌耐力。

此外，有別於一般人以仰臥起坐塑造腰腹曲線，李準基以倒掛式仰臥起坐，鍛煉腹肌和人魚線，「子彈腹肌」真的得來不易，難怪他在《Again My Life》逆齡扮演高中生，仍然毫無違和感。

（即時娛樂）