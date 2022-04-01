陳浩然監製MIRROR歌曲沒偏心姜濤 跟姚焯菲合作大挑戰 (23:31)

陳志雲的網上節目《Stephen·傾》最新一集訪問音樂監製Edward Chan（陳浩然），林奕匡與葉巧琳（Mischa）同時任嘉賓在節目獻唱。Edward Chan監製多首MIRROR成員的歌曲，包括姜濤的《蒙著嘴說愛你》、《Dear My Friend,》; 呂爵安《E先生連環不幸事件》、《一表人才》; 盧瀚霆（Anson Lo）《EGO》、《Megahit》; MIRROR的《Warrior》、《One and All》、《BOSS》、《12》等。節目中Edward透露跟MIRROR的合作是因為花姐，對方任演唱會導演故兩人工作上認識，《全民造星》後花姐聯絡他為與陳卓賢做歌。

志雲指Edward偏心姜濤？他笑說是跟姜濤合作後大家會傾偈，對他較了解，但現在跟其他MIRROR成員見面機會多了也一樣有偈傾，最近跟Anson Lo做歌。Edward又稱MIRROR的合唱歌也不一定安排姜濤唱第一句，就叱咤頒獎禮投票，「我最喜愛的歌手」他沒有投票只投了歌曲《E先生連環不幸事件》。問他MIRROR成員中唱得最好的？Edward沒多考慮便讚Jer（柳應廷）是最穩定的。

Edward Chan跟很多歌手合作，志雲問他是否有歌手的性格問題不想合作？他稱有些合作視為挑戰，比較下跟女歌手合作挑戰比男歌手大，因為男仔溝通較直接。去年跟只有14歲的姚焯菲（Chantel）合作是挑戰，主要是年紀問題怕嚇倒她，錄音時他希望盡快趕在晚上10時前完成，因她翌日早上要返學，中間休息時間會較短。第一日錄音她站立了3小時，她表現專業，但知道她感腳攰故之後錄音作調節安排。Edward又爆跟薛凱琪合作時她很感性，會爆喊亦會爆笑，要讓她出來休息後再進入錄音室。

（即時娛樂）