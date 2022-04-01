盧瀚霆自爆拍攝發生意外睇急症 經歷人生最痛 (23:39)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今晚在社交網上載多張攬著愛犬Amber合照，自爆昨日拍攝時發生有驚無險「小意外」，要睇急症，經歷人生最痛一次。幸好已慢慢好番沒事，他未有透露意外經過，指是小事講出來會笑死人，但讓他想到一下首歌的主題，令他由好痛變興奮。

Anson Lo寫道：「小事分享～尋日拍攝時發生咗一個有驚無險嘅『小意外』，過程就唔多描述啦，因為講出嚟真係會笑死人～（真係好小事～），但唯一好處嘅係…，搭車前往睇急症醫生嘅車程當中，靈機一閃諗到下一首歌嘅主題，解決咗我最近諗咗好耐嘅難題，當堂由『好痛』變到『好興奮』嘅心情～。即晚都慢慢好返冇乜事，返到屋企見到Amber，就決定同佢影相記低呢一日。

今次嘅經歷雖然係歷時人生最痛嘅一次，但正正就係：“Every cloud has a silver lining.”可能每一樣事情發生都有原因，而且過程當中可能有意想不到嘅驚喜～，感激『漏』夜幫忙嘅醫生同護士。分享完畢，我冇事啊！唔好擔心～你哋平日都要好好保重身體。#突然長氣嘅日記式分享」

隊友李駿傑（Jeremy）知道情況留言：「我地保持神秘。」不少網民及粉絲都叫他透露少少，

（即時娛樂）