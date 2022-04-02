鍾培生稱曾向袁嘉敏提供經濟支持 斥對方說話不盡不實 (14:08)

鍾培生指袁嘉敏處心積慮在社交平台上載他與家人的合照，內容亦引導媒體和網民猜測她在鍾家住了一年。（鍾培生Instagram圖片）

37歲前港姐袁嘉敏昨天突然在社交網上載鍾培生日前為父親慶生的照片，並鬧鍾氏父子是混蛋，又稱自己與鍾家的一年是場噩夢，及謝謝他們的早、午、晚餐和酒。袁嘉敏向傳媒表示事件如小說般複雜，與鍾培生不再是朋友，不會再聯絡。由於她未提及發生什麼事，引起網民揣測。

鍾培生今日在社交平台回應事件，他說︰「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面。其後袁小姐一直私訊本人，而我亦多次禮貌地拒絕。直至去年年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。」

對於袁嘉敏上載他為父親慶祝生日的照片，鍾培生說︰「與我爸爸的生日合照是我今年3月17日發出，袁小姐的story是3月18日截圖，處心積慮直到4月1日才公開發出，引致當日網絡搜尋趨勢榜首。內容亦引導媒體和網民猜測她在我家已住了一年，當中提及什麼古怪要求，甚至無理到令人猜想多人運動，由於產生太多誤會和媒體查詢，此次事件本人決定不再跟上次一樣冷處理，因此澄清她所引導的内容不盡不實。」

鍾培生強調︰「我們家庭非常融洽，同時重申我跟袁小姐只見面數次，其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報導或猜測作出回應，同時對所有不實內容之公佈保留追究權利 。多謝關注。」

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（即時娛樂）