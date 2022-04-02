袁嘉敏反駁鍾培生︰他要令人覺得件事是為了貪他的錢 (15:25)

前港姐袁嘉敏昨天突然在社交網炮轟鍾培生父子是混蛋，公開謝謝他們的早、午、晚餐和酒，但說自己與鍾家的一年是場噩夢。鍾培生今日公開反駁指控，表示去年初認識袁嘉敏，聽了對方的故事後曾為她提供經濟支持，後來認為性格不合沒再見面，惟對方一直私訊他，甚至騷擾他及多位朋友，索求更多的經濟援助。鍾培生又指袁嘉敏處心積慮在社交平台上載他為父親慶生的合照，內容引導媒體和網民猜測她在鍾家住了一年，引導的内容不盡不實，惹來外界猜想和誤會。

袁嘉敏對此公開回應，指鍾培生所說的都不是事實，但她不感意外，並指鍾培生「很喜歡計數，計錢，思維總是圍繞錢」。袁嘉敏強調︰「他沒有『聽了我的故事後』而想支持我，而是他自己堅持要俾，全部是他自己主動提議。初期他自己主動提出一定要俾，說唔俾等於佔我便宜，是有俾過，之後再俾我就拒絕，說做朋友不要講錢，我不收。我拒絕了之後，他常打電話給我傾心事，都叫我每個電話收番他錢，我也不肯收的。他說我常找你傾偈花你時間，但你又唔肯收錢，唔係咁好。剛好那時期他做拳賽，我就一直支持他。咁無理由一邊支持一邊計錢，他年紀又細過我，我點好意思收。他這樣說是要令人覺得件事是為了貪他的錢，但並不是真的。」

對於鍾培生稱多位朋友受騷擾，袁嘉敏說︰「他說『多位朋友』這段也不是真的，我現在才知他有朋友呢。拳賽那半年他常找我聊天，我就是以為他沒什麼朋友可以傾心事，才常常陪他，完全不講錢。賽後我是有DM過他的朋友亦即製作方Joshua Chan，因為我作為朋友非常不滿意拳賽上培生出場的方式，長度起碼應該cut一半，播埋晒啲咁長特效片，個人喺台轉來轉去，將他自大自我中心的性格放大給市民睇，唔係咁好。By the way，這位陳先生在十月底結婚時，培生做伴郎，份伴郎致詞稿也是我陪他練習和修改內容的。我無去出席婚禮，唔知培生有否全部跟住我的意見去修改，如果有改到，這位陳生都應該多謝我，他在四季酒店的盛大婚宴沒有被伴郎的致詞而引起尷尬場面。」

袁嘉敏稱不怪責鍾培生︰「看了培生回覆，我不怪他。他應該不太知道事情。由認識第一天他便叫我做姐姐，我心裡也是一直當他是細佬，他做什麽事我都全部支持他，唔識打拳都陪他練拳支持咗佢先。」袁嘉敏又透露將離開香港，前往法國度假。她說最近睡得不太好，認為飛往法國近郊享受鄉村生活，比留在香港好。她預計兩個月後回港，之後不想再談論發生什麼了，因為這很複雜和悲傷。

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（即時娛樂）