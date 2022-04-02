金宵2｜李施嬅視像形式現身 因病停工半年嘆失去動力 (18:33)

陳山聰、伍詠薇、郭子豪、謝東閔等今日（2日）出席新劇《金宵大廈2》宣傳活動，女主角李施嬅患上免疫系統疾病，透過視像形式現身，並與山聰一同接受傳媒訪問。胡鴻鈞到場後感身體不適，決定離開未有參與活動。

畫面中的施嬅精神不錯，她表示開始了治療數星期，有同時服藥及其他營養補充劑，也有看其他醫生，感覺身體正在康復中。施嬅說︰「我現在抵抗力低，易受感染，除非停服類固醇，因此盡量不外出。我也有接受天然療法，希望可以停食類固醇，能在《金宵2》尾聲時出來做宣傳，但醫生說要多服數月類固醇。」

施嬅表示其眼睛毛病已康復了不少，但仍然大細眼，要化妝後才可出鏡。她透露去年在紐約電視節獲獎後與山聰等人飯聚，山聰當時已發現其眼睛有不妥，惟她當時不以為意，後來才發現有事。

施嬅說︰「我不擔心會失明，只怕影響工作，未能開工。沒工作如天塌下來，很辛苦﹗我要等眼睛康復後才可工作，已半年沒開工，冇錢，冇工作，冇動力。」施嬅表示未婚夫車崇健（Anson Cha）雖然幫不上什麼，但有教她做運動保持身體健康。她說︰「他有教我做運動， 因類固醇會令骨骼脆弱，易導致骨質疏鬆。心情很重要，要放鬆心情，不要緊張。（未婚夫做晒所有家務？）有病也不能欺負人。」

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（即時娛樂）