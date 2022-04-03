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周秀娜入圍競逐「全球百大美女2022」排名 (13:30)
文章日期：2022年04月03日
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周秀娜正式入圍競逐「全球百大美女2022」排名。（周秀娜、TC Candler Instagram圖片 / 明報製圖）
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美國網站TC Candler連日來公布「全球百大俊男美女2022」的正式入圍名單。繼岑樂怡、盧慧敏、李佳芯、姚焯菲後，「性感女神」周秀娜亦被宣布入圍競逐「全球百大美女2022」排名。
（即時娛樂）
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