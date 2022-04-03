95歲父親上月病逝今出殯 劉雅麗感激劉德華幫忙 (16:15)

劉雅麗的父親劉山本上月17日因新冠肺炎離世，享年95歲，今天（3日）在世界殯儀館舉殯，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。胡楓、薛家燕、張敬軒、謝君豪、陳錦鴻、潘燦良與蘇玉華等送上花牌致哀。

劉雅麗和母親包曉華上午9時45分抵靈堂，劉雅麗表示父親生前因腎衰竭要定期洗腎，近半年失去自理能力，上月初曾感染新冠肺炎，及後康復，惟事發當晚突然在家中感到不適和氣促，送院搶救後離世。她說︰「醫生指父親體內有殘餘病毒，因此寫他死於新冠肺炎。」劉雅麗表示在防疫指引下，父親的遺體未能化妝、更衣，喪禮不能有瞻仰遺容儀式，陪葬品亦未能放進棺內。她說︰「早前聽聞新冠肺炎的死者沒有棺材，又要屍疊屍，慶幸不用等太久便可為父親辦後事。」

劉雅麗公開感謝劉德華︰「他為人低調卻很有心，給予不少幫忙。我10幾歲時第一次見華仔，他當時仍在無綫，與爸爸識於微時，叫我爸爸『契爺』。由爸爸有病、身後事或每次家裏有大難題發生，他也一定幫忙。雖然他不在香港，也親自回覆電話，又找人幫我和媽媽。上次見華仔是幾年前演唱會後台，他幫忙撲到10幾張演唱會飛，很感謝他對我們家的關懷和照顧。」劉雅麗透露最近有6、7位朋友的親人離世︰「很傷感﹗白事撞白事，我不能做帛金、送花牌或出席謝月美的喪禮，很難受。」

（即時娛樂）