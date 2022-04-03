「正印」小儀冇份 亦非盧瀚霆阿Jer 呂爵安自爆最愛是誰 (20:00)

MIRROR成員呂爵安（Edan）入行三年多，由當日加入MIRROR時被斷定只屬陪襯品，到今日能獨當一面，他自言沒想過︰「開心不開心，我都是平常心面對，盡力做好自己擁有的，把握面前每個機會表現自己，讓大家看到Edan是怎樣的人，控制不來的事就由它發生。這個心態令我即使在最初工作不多的時候，都沒有很不開心或接受不來。」

Edan透過新歌《Elevator》分享他這種心態，希望大家能像他一樣，開心過人生。《Elevator》是首跳唱歌，對擅長抒情慢歌的Edan來說是個挑戰。他說︰「這是我有史以來最緊張和擔心的一首歌，幸好排舞的是我的跳舞老師 - 肥仔（ERROR隊長梁業）。」雖然跳舞方面過關，Edan自嘲在MV中有很多「炒車」表情︰「很大鑊﹗MV剪接時，我有去看，發現自己每一秒Stop時也『炒車』，之後應該會有很多截圖出現。」

「正印」阮小儀、《大叔的愛》盧瀚霆（Anson Lo）及「大婆」柳應廷（Jer）也有份客串演出MV，Edan被問到誰是心中最愛時說︰「是家英哥（羅家英）﹗」與羅家英繼《台灣文西Only You》後再度合作，Edan說︰「早前疫情很嚴重，我擔心有什麼事就大鑊，所以膽粗粗邀請家英哥後，也對他說如覺得危險或不方便就不用勉強，但他馬上答應。我很開心，沒想到我們的緣分可以由台灣維繫至今，全靠他每天傳不同款式的長輩圖給我。」

至於「染血新娘」阮小儀，Edan說︰「這是我們最有距離的一次合作，因為她踫到我就會弄污我的衣服。」被問到在盧瀚霆面前跳舞可有壓力時，Edan說︰「幸好他只是來客串一下，很快就走了。如果他看到我跳舞，一定會笑我﹗他很喜歡笑我跳舞，平時排舞也會笑我，所以不讓他在場。不過，他看完片段後說我跳得ok，但不知有幾多是安慰成分。」

欲知專訪詳情，請留意明天（4月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）