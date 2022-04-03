張敬軒經理人發聲明否認欠債 為藝人受滋擾道歉 (21:28)

近日張敬軒社交網遭發債人滋擾，針對目標是軒仔的經理人李慶華，指他跟未婚妻捲入債務糾紛。李慶華就事件諮詢法律意見後發公開聲明，表示遇到「無妄之災」而連累藝人受滋擾感抱歉，軒仔與周家怡等也留言支持，軒仔更送上心心與擁抱Emoji鼓勵。

李慶華聲明中澄清自己跟未婚妻沒有欠債，事件涉及未婚妻的家人，是她的父親與弟弟有債務糾紛。他表示最近發債人不斷以不同形式非法收債，他跟未婚妻被騷擾甚至情緒勒索，為求尋找欠債人下落，嚴重侵犯二人的人身安全、心理及精神，亦無時無刻承受著巨大壓力。他們已報警處理，同時決定與未婚妻家人脫離家人關係，希望失蹤多時的他們能親自面對債務問題。他又說：「坦白講『欠債還錢，天公地道』，但問題係爭人錢唔係我本人及未婚妻，事不關己，如果我害怕、懦弱、龜縮，只會為我身邊重視嘅人帶來不必要麻煩，所以我選擇攤晒出嚟公開講。」

他又為事件令藝人受滋擾道歉：「作為一個經理人，應該要好好保護藝人，但因為本人嘅小風波，而為我嘅藝人帶來滋擾或不便，我確實深感自責及抱歉，但感恩於藝人的信賴及支持，反過來令我在這事件上不感到孤單。真心感恩。」

（即時娛樂）