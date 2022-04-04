講你都唔信｜曾志偉壓軸講故仔 方力申呻拍牀戲辛酸 盧海鵬狂爆肚 (14:18)

無綫節目《講你都唔信》，周一至周三晚播出最後3集，據知後晚（6日）播出最後一集，無綫總經理曾志偉將加入戰團，親自上陣講故仔，並聯同錢嘉樂及C君（鄭詩君）組隊，對戰薛家燕、阮兆祥及江美儀，主持陣容則會換上馮盈盈、鄭衍峰、江嘉敏、方紹聰（奶仔）及林秀怡。

今晚（4日）和明晚（5晚）播出的集數，嘉賓陣容包括張達明、林子聰、方力申、盧海鵬、吳麗珠、鄧英敏、林迪安、火星及盧惠光，3隊人馬繼續圍繞「講你都唔信」主題講故仔。

今晚一集重點，除了有方力申大爆10年前拍牀戲辛酸外，達明講故仔時，更一度因興奮過度險爆粗，相當爆笑。方力申接受無綫娛樂新聞台訪問時，坦言自己是純情小羔羊：「我雙魚座好容易信人，自己都唔會講大話。」林子聰即笑指方力申一講大話就會面紅。

面對重量級前輩對手盧海鵬等人，林子聰謙稱難搞：「鵬哥呢啲幾十年老戲骨，影帝

都唔夠佢演，點估到佢講真定假。」

「扮嘢始祖」盧海鵬則貫徹其特色瘋狂爆肚，並大爆當年藝訓班趣事；與鵬哥是同期同學的鄧英敏，笑指盧海鵬當年是班長；問到訓練班同學是否很頑皮時，盧海鵬笑言：「個個都曳㗎啦，唔曳點撈呢行？」吳麗珠則被爆有「秘撈奇女子」稱號，入行後最叻是學會講大話請假。

（即時娛樂）