陳安立向林希靈求婚成功 過程蝦碌搞笑：用餘生慢慢再說 (14:40)

陳安立（Brian）和女友林希靈拍拖4年幾，感情穩定，2人曾以情侶檔姿態拍廣告。今天（4日）Brian在社交網宣布向女友求婚成功，Brian還自爆求婚過程蝦碌事：「求婚時候，我邊拿著手機，邊説著情深説話。一直以為有錄影，卻原來從沒有Roll機。無辦法，唯有用餘生慢慢再說。」

希靈也在Ig貼了求婚照，並寫道：「12點正，新一年，你突然拎起手機自拍，問我有咩願望。『我：身體健康。 你：仲有呢仲有呢？ 我：世界和平囉！』你擘大個口呆咗，呢個樣足夠我回味很多年。我最好的朋友，餘生請多多指教。」

林希靈回覆《明報》時表示感謝大家祝福，又爆求婚過程搞笑和蝦碌，她說：「因為約佈置嘅人約錯咗時間，本身約夜晚，點知喺求完婚第二日佢哋先嚟，跟住佢（Brian）求婚前又猛問我新年願望，佢想我講新一年想做人妻啦，但我又唔知佢又講乜，我不停同佢講身體健康﹑世界和平，跟住先見佢呆咗，支吾以對，再拎戒指出嚟，原來佢想求婚，佢成程拎住電話記錄一切，求完婚搞完一大輪，先發覺一秒都冇錄到，所以成個求婚過程係搞笑﹑難忘同埋會一路記住，另外我哋book咗年尾結婚同擺酒。」

（即時娛樂）