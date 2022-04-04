呂爵安新歌MV點擊3日破130萬 撰文感謝兩位排舞師 (16:18)

MIRROR成員呂爵安（Edan）一改過往的情歌風格，今年首支派台歌《Elevator》以跳唱及Rap打頭陣，外界反應不俗，新歌MV在4月1日YouTube上架，截至今午近4時，點擊率已破130萬，成績理想，Edan在Ig限時動態感謝大家支持。

Edan在Ig撰長文感謝兩位排舞師Ali及肥仔（梁業），他寫道：「今次訪問好多都問點解搵肥仔排舞，但其實係仲有@alijai㗎！而我識Ali嘅原因同時間，其實係同肥仔一樣。

我係喺大學year 1玩hall mass dance先開始接觸跳舞，而當時嘅排舞師就係肥仔同Ali！（2016年）所以今次真係再續前緣同覺得life is amazing，嗰陣嘅我有乜可能估到自己會出首solo跳唱。

而因為我同佢哋兩位合作過，知道佢哋排舞真係好勁，特別係諗gimmick諗畫面同排pattern，所以我都好肯定佢哋係super fit for Elevator。

當時諗呢隻舞就係希望可以又有型又搞笑又有signature move，所以而家個成品真係超滿意，雖然大家未睇過。最後當然都要多謝8位dancers，冇諗過自己都會有同咁多位跳舞咁叻嘅人一齊跳舞嘅一日，多謝你哋嘅投入同咁supportive，同你哋一齊跳好開心！希望你哋都enjoy哩次experience la！！期待喺舞台上表演Elevator比大家睇！」

（即時娛樂）