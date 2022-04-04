「島大Candy」捲入「鍾袁罵戰」 葉蒨文貼男友合照反擊：我們很好 (16:38)

袁嘉敏日前突然在社交網力數鍾培生不是，更直指鍾培生和他的爸爸是混蛋，對她有古怪要求；事後鍾培生開腔反擊，認曾向袁嘉敏提供經濟支持，之後因性格不合不再見面，但對方騷擾他朋友及索求更多經濟援助，認為袁嘉敏言論不盡不實引起誤會，2人隔空爆「鍾袁罵戰」。今日有報道指原來袁嘉敏因不滿鍾培生跟無綫女藝員葉蒨文過從甚密，令慘遭冷落的袁嘉敏決定爆料。

在處境劇《愛‧回家之開心速遞》演「島大Candy」的葉蒨文，今天（4日）索性在Instagram貼了和男友「啤梨仔」合照及撰長文回應，但隻字不提「鍾袁罵戰」，葉蒨文表示並不介意花生新聞，因為做這一行「預咗」，她寫道：「當比觀眾發泄同娛樂嘅渠道都係一種義工，我都算啦…但琴日（3日）星期日，我同我男朋友正值慶祝緊四周年紀念，雖然下個星期先係正日，但係難得星期日佢得閒唔使返工，我哋一齊慶祝，食緊午飯嘅時候，有記者不斷打電話發訊息給我，我講咗唔得閒都繼續問，回應咗兩句我話繼續慶祝，都再問，電話不斷響，都幾掃興，我係咁同男朋友講：『 唔好意思啊破壞晒個氣氛』，佢仲調返轉頭安慰我，謝謝你啤梨仔，很另類的四周年。

經歷咗好多嘢，過往一兩年感恩面對逆境，面對咁樣嘅社會氣氛，我都有你係我身邊，對於我哋來講最難過嘅關早半年前已經過咗，今次只不過係一件小事，我哋將會更加堅固，多謝所有親朋好友，關心我哋嘅人，我很好，我們很好，我收到好多訊息，你哋有心啦 #給愛我的所有人 #謝謝你們。」

（即時娛樂）