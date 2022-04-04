《MM730─困獸鬥》今首播 洪嘉豪玩遊戲跟程人富「埋身肉搏」 (17:15)

洪嘉豪（左圖）和程人富在新節目內玩得投入。（大會提供）

ViuTV全新節目《MM730─困獸鬥》由今晚（4日）起，逢星期一晚上7時半播放。節目由洪嘉豪、陳海寧（Isabella）、程人富、米露迪（Melody）和楊安妮（Win Win）擔任主持。

節目主持每集都會被困於一個神秘室內空間，並需透過簡單小遊戲分出勝負，只有勝者可以收工離開或獲得獎賞，落敗者則要接受懲罰。節目中的小遊戲，均是利用簡單道具或資源，方便觀眾一家大細在家眾樂樂。

5位主持在今晚首播中，以遊戲勝負決定抽獎輪盤上每個人的貼紙數目，最後利用輪盤抽出最後贏家。其中一個遊戲，每位主持分別先後在箱內抽出一段中文歌詞，並用英文翻譯讀出，最快而又猜對得最多的主持，就可得到最多輪盤貼紙。

其間，洪嘉豪一度「埋身肉搏」程人富，企圖阻止對方搶答題目，場面搞笑。先後在兩個小遊戲領先的洪嘉豪和Win Win，更可率先一睹今集的神秘禮物。洪嘉豪形容神秘禮物「無乜用，唔會特登喺街買番屋企」，Win Win表示「 唔會想拎份禮物返屋企」，又稱自己對這份禮物不感興趣。最後，其他主持知道神秘禮物後，感到羨慕，更大呼被洪嘉豪和Win Win誤導。

（即時娛樂）