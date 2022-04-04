貼台疫情指揮中心發言人「黑白照」 王喜認無禮魯莽 向莊人祥道歉 (18:22)

王喜昨晚（3日）抵台灣並在社交網上載臉上口罩染滿血的照片和片段，他寫道：「台灣入境做PCR被捅傷，兇手已逃離現場，留下來的人，無一個知道兇手的名字，只知道她來自醫院。」王喜稱事發後，對方不知所終，現場人士不知道該人名字與去向，並呼籲對方向他自首。

而台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥認為，篩檢時的確可能出現流鼻血情况，不過王喜在社交網回應「我不知道莊人祥是誰」，之後他還放了一張莊人祥黑白照，遭網民指他的行為有點過火。

今天（4日）王喜在facebook留言向莊人祥致歉：「就昨天貼出閣下黑白照片的無禮、魯莽及不友善行為，向閣下致誠道歉，希望能得到閣下原諒。」與此同時，王喜希望昨晚（3日）在桃園機場候機室，幫他做PCR的那一位醫護人員，能早日給他一個說法。

之後王喜在facebook連環發文發泄，稱流鼻血後，為他採樣的醫護人員不知所終，還被指檢測結果呈陽性，結果夤夜被送到南投隔離；到今早王喜再在fb上載自行做快速檢測的影片，檢測結果呈陰性。

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（即時娛樂）