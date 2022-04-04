《金宵2》角色有突破 蘇皓兒無包袱 不介意大膽性感演出 (22:48)

前女子組合As One成員蘇皓兒（Chloe），自組合解散後便繼續從事模特兒工作，之後轉型為影視演員，曾參與《瑪嘉烈與大衛系列：前度特別篇》、《那些我愛過的人》等演出。向來予人清純、靚女形象的她，於新劇《金宵大廈2》卻來個破格演出，在單元二「雙魚」中飾演被毀容的女兒，並遭患有情緒病的母親（伍詠薇飾）虐待及操控。她坦言拍攝過程中，無論身體上還是心理上都很辛苦，每日要花上3至5小時化特技毀容妝；在情緒上，她則要進入被虐打狀態，起伏很大，最難忘是在浴室被伍詠薇掌摑一幕，「該幕戲她要用花灑淋我，又要掌摑我，情况幾混亂。劇情我需要被摑5巴掌，但拍攝時要遷就不同機位，最後摑了多少巴已忘記了」。

入行逾10年的蘇皓兒，透露未來會主力演戲，不敢說目標要當女一或攞獎，只希望儲多些影視作品，嘗試更多不同類型角色。她不擔心靚女外表被局限發展，在《金宵2》的演出便知道她是沒有包袱。至於可願意為角色犧牲，例如作大膽性感演出？蘇皓兒表示如果劇情合理，或者符合角色就不算犧牲，只不過是順住劇本去做，她自言在這方面沒特別的限設。問到其底線？她說：「要視乎劇本，合理就OK。（埋身肉搏都可以？）其實沒什麼所謂。」談到未來目標，蘇皓兒希望大家覺得她是一個好演員，往後的作品能得到認同。她說自己很喜歡及欣賞周冬雨，會視對方為學習對象。

感情方面，單身的蘇皓兒笑指並非自己眼角高，可能疫情下少了機會出去結識新朋友，目前工作為先，沒有特別想拍拖。談到心目中的理想型男友？蘇皓兒笑稱每年喜歡的類型都不同，因想法會隨着成長轉變，現時她偏愛識得下廚的男仔。對於被封為「短髮女神」，蘇皓兒自覺只是一個普通女仔，私下性格亦很男仔頭，其心目中的女神是林嘉欣及安妮夏菲維（Anne Hathaway）。

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（即時娛樂）