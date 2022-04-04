CHILL CLUB推介榜｜年度十大歌曲30強名單 MIRROR有份 C AllStar張敬軒各佔兩首 (22:15)

《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》年度十大歌曲30強名單出爐，MIRROR除了團歌《BOSS》，成員姜濤、盧瀚霆、呂爵安及柳應廷的個人歌曲亦入圍；C AllStar與張敬軒同樣有兩首歌曲爭入10大。（Ig圖片／明報製圖）

ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》，除幕後獎項外，年度十大歌曲、唱作歌手、新人、組合、樂隊、男女歌手均由全港市民投票選出。年度十大歌曲首輪投票已於昨天（3日）結束，30強名單出爐，第二輪投票隨即由今天（4日）至10日展開，最高分的10首歌曲將獲選為年度十大歌曲。

躋身30強的歌曲，包括MIRROR《BOSS》、姜濤《Master Class》、盧瀚霆《Megahit》、呂爵安《E先生連環不幸事件》、柳應廷《狂人日記》、張敬軒《俏郎君》及《On my way》、RubberBand《Ciao》、C AllStar《集合吧！地球保衛隊》及《留下來的人》、Dear Jane《聖馬力諾之心》、ToNick《再見止痛藥》、艾粒《組合》、MC $oHo & KidNey Feat. Kayan9896 《係咁先啦》、鄭欣宜《先哭為敬》、林家謙《神奇的糊塗魔藥》、曾比特《我不如》、江海迦《CityPop》、Serrini《我在流浮山滴眼水.jpg》、周國賢《塵世美》、衛蘭《It's OK To Be Sad》、岑寧兒《風的形狀》、泳兒《荊棘海》、張天賦《記憶棉》 、Gareth.T《勁浪漫 超溫馨》 、布志綸《想再和你看煙花》、Tyson Yoshi《That Guy》、陳蕾《我想和你好好的》、葉巧琳與張進翹《心獸 (怪物 Version)》、per se 《無門》。

（即時娛樂）