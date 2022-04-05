《金宵2》首播玩燒腦劇情 網民猜陳山聰角色一開場已死？ (13:48)

《金宵大廈2》首播已玩燒腦劇情，有網民猜陳山聰角色一開場已死。（大會提供）

由陳山聰和李施嬅主演的《金宵大廈2》昨晚（4日）首播，來到新一季，猜謎熱已提早發生，首集開始已有大謎團讓網民搲頭，不過這次迷思出在陳山聰，而非李施嬅身上。

劇中開首講到60年代的精神病院，陳山聰飾演的男病人，被判斷患上精神分裂及妄想症，因而要接受飾演精神科醫生的李施嬅盤問及電療，被電到痛苦不堪的陳山聰，腦海中出現大量零碎片段，並開始向李施嬅說故事。

之後鏡頭返回2021年，陳山聰飾演的Maurice與李施嬅飾演的Ella，是恩愛情侶關係，正當以為二人今季告別苦戀，豈料就在Maurice去完台灣回港後，卻起了變化。其實Maurice身處台灣期間，Ella已在金宵大廈遇到異象及疑似撞見Maurice，之後現身的Maurice不但性格及眼神變了，Ella及後更在家中發現Maurice行李離奇滲水，打開更發現一把滴水的女裝喱士雨傘，看得網民驚青大叫！

由於《金宵1》的Alex（李施嬅飾）遇上空難後，每逢拖喼在金宵大廈步行，均會流下一大灘水，當時這灘水便被指為是Alex遇難的重要暗示；如今山聰性格變異後，又同樣出現了水，有網民認為Maurice首集已遭遇不測。

首個單元故事《七樓半》承接了首季的其中一個中心思想，探討香港土地問題。故事講述爺爺陳生力（于洋飾）因數十年前與三名友人以長命契形式，購入金宵大廈某單位，誰人最後離世便可成為單位合法繼承人。

隨著年月逝去，4位友人只剩下病危的白威及生力，為了確保盡早將單位歸為己有，生力帶領兒子喜力（鄭子誠飾）、孫兒健力（曾展望飾）進行一場離奇折壽法事，正當以為一切在掌握之中，生力卻因貪飲珍珠奶茶意外遭環保飲管插死，由於死因離奇恐怖，在網上即時引起熱議。

網民另一大迷思，是《金宵》兩季人物及劇情是否有關連，對此由於第一季重要角色黑貓「靚寶」有在今季首集出場，並定期在離奇及不幸時刻出現，令劇迷覺得《金宵2》定必與《金宵1》有著不可分割的關連。

（即時娛樂）