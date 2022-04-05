敖嘉年加入無綫逾26年 歌唱比賽片段曝光 難忘獲郭富城啟發 (14:14)

憑《巾幗梟雄》系列的「蔣必文」及「排骨仔」角色而為人熟悉的敖嘉年，早前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》專訪，與主持潘盈慧暢遊《巾幗》系列當年重要的取景地點，還大談入行經過，以及在無綫待了26年的趣事及得著。

敖嘉年的人生經歷像他演的角色豐富，入行前曾做過電影美術指導及電台DJ，1996年經恩師洪朝豐介紹下加入無綫，並被選中擔任《城市追擊》外景主持。

早在敖嘉年正式踏入演藝圈前，曾因貪玩做過臨時演員，嘉年說：「我13、14歲嗰陣，有人問我有冇興趣做電影《霸王花》臨時演員，我當時心諗好喎，又有錢賺又可以見明星，同埋我好鍾意踩滾軸溜冰，套戲又任我踩喎，我記得一晚有成百幾元（人工）㗎。」

原來嘉年還參加過《歡樂今宵》舉行的歌唱比賽，節目播出了他當年參賽片段，只見身材瘦削的嘉年認真唱歌、一臉青澀：「其實嗰時好驚，現場好多人，真係驚到震。件西裝又係問人借，完全唔啱身，個頭又扮郭富城。」

談到無綫第一份工作—外景主持，嘉年坦言有很多難忘事，嘉年不開名憶述曾遭一位視為偶像的前輩嚇窒的故事：「我問佢嘢啦，佢就問我：『做乜問我啫！問我老婆啦！』當時我即刻打咗個凸，同埋都幾難受。」

正因如此，嘉年入行後每次受訪，均會將尊重放在大前提：「有樣嘢係郭富城教識我嘅，我永遠都會記得。佢喺我哋未開咪前問我：『點稱呼你』，然後一開咪佢就話：『嘉年，你好！』」

做任何事也專注投入的嘉年，指當初獲無綫高層曾勵珍（珍姐）邀請加入劇組時誠惶誠恐，更因不懂看劇本及欠缺專業訓練，而鬧出不少笑話，最難忘一次是不醒目地擋了前輩的光：「當時拍拍吓前輩問我：『你見唔見到我塊臉黑晒？』我仲話：『係呀！』跟住前輩就話：『你遮住我啲光知唔知呀？』」嘉年亦坦承當年每次被罵後都感到很挫敗，但慢慢便從學習中成長。

談到演戲心得，他笑指沒有特別，覺得只要投入了角色，感覺和情緒便會自然發揮出來：「啲前輩成日話我會突然『鬼上身』。」

（即時娛樂）