講你都唔信｜方力申拍完超激牀戲要唞唞：我覺得精神出軌 (15:01)

無綫節目《講你都唔信》昨晚（4日）一集，曾志偉聯同錢嘉樂率江嘉敏及方紹聰（奶仔）擔任主持，嘉賓則為「方丈很好戲」隊的張達明、林子聰（肥仔聰）、方力申，以及「歡樂今宵」隊的盧海鵬、吳麗珠、鄧英敏。

張達明講述在菲律賓潛水遇見大白鯊故事，達明講故仔時相當肉緊，更兩度興奮爆粗，被製作組「嘟了又嘟」，相當搞笑；雖然達明講到似層層，但都瞞不過人生閱歷豐富的鵬哥，他一眼就揭穿達明講大話！

鵬哥之後接力自爆讀藝訓班時趣事，他指當時同學仔有「發達東泉鵬」，即周潤發、吳孟達、林嶺東、伍潤泉及盧海鵬，笑言粒粒巨星；鵬哥透露以前一班同學，每逢星期六會出去玩，有一次吳孟達叫大家一起去BBQ，鵬哥因自覺年紀大沒有出席，但隔了一個星期後大家又Encore，大感奇怪的鵬哥向當時的副班長蕭鍵鏗問道：「巴別橋（Barbecue諧音）嗰條橋好好玩㗎咩？」鵬哥說完後，全場捧腹大笑，肥仔聰更抵死回應：「呢個Gag流傳到依家都仲講緊，證明係真啦！今日終於有幸一見鼻祖，原來係鵬哥！」

今集最勁爆的故事非方力申莫屬！他大講男演員拍戲辛酸史，透露約在10年前，在內地接拍電影，其中有場激爆牀上戲，他形容為「平時接吻都未試過咁激」。該場親熱場口由女方做主動，2人在牀上翻雲覆雨，雖然只是拍攝前戲，但導演竟表示「唔嗌Cut就唔好停」。方力申指拍完該場激戰牀戲後，副導演著他準備另一場口時，他竟因出了狀况下不了牀。

方力申講到這一段時表現怕醜又支吾以對，他憶述說：「可唔可以等我一陣先，我要唞唞。」小方續指「唞唞」期間全靠「念母親」、即是想要買手信給媽咪才能平復情緒，並續說：「點解話係辛酸呢？因為我嗰時拍緊拖，我有咁嘅反應，我覺得精神有少少出軌！」全場聽後大感嘩然，並追問當年是否因為該場牀戲導致分手。由於方力申故事太爆，成功令「歡樂今宵」隊誤以為他講大話，最終帶挈「方丈很好戲」隊勝出比賽。

（即時娛樂）