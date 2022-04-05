炎明熹開直播1小時 清唱冧粉絲 勁緊張齊蔭髮型 (16:51)

獲無綫力捧的16歲炎明熹（Gigi），早前被拍到現身長沙，參與無綫與芒果台合辦的大型綜藝節目《聲生不息》。Gigi此行相當低調，未有在社交網透露半句，令一班「Gi炎粉」（粉絲暱稱）十分掛念。

不過「失蹤」多時的Gigi，昨晚（4日）終於「蒲頭」，在社交網開直播跟粉絲見面和分享近况，粉絲非常雀躍，就算期間網絡發生問題要重開仍耐心等候，並吸引逾2000人收看。

在1小時直播裏面，Gigi展現其搞笑、幽默的一面，粉絲提議她不妨考慮開棟篤笑。Gigi以四眼Look登場，向大家介紹她的新眼鏡「小反光」，超大鏡面加上反光，粉絲被她的造型逗笑了。粉絲叫她把眼鏡放低一下，Gigi大搞爛gag，托起眼鏡笑說：「我不會放低，我會放高。」

Gigi對她的招牌齊蔭髮型非常着緊，還自備小梳子，不時拿出來梳理，以防髮型「穿窿」，十分搞笑。Gigi自覺是在貪靚和不貪靚之間，有時會很邋遢、不修邊幅及懶得打理儀容。

Gigi在直播期間不時歌癮起，即興清唱幾句《真話的清高》和韓團Super Junior的《Sorry, Sorry》，就連粵曲《帝女花》也難不倒她。除唱歌外，她又表示若之後再有拍劇或拍電影的機會，她都會想嘗試，因為不斷嘗試才能不斷進步。

Gigi的直播背景似坐在酒店房的落地窗簾前，但至於她仍身處長沙，還是已回港隔離則未有透露。其間，粉絲留言表示掛念她，又問她在哪裏，仍在內地還是已回港？Gigi都未有回應，只表示她都掛住大家，並借機冧粉絲說：「我在你們的心裏。」

（即時娛樂）