薛家燕留家抗疫教孫仔跳舞唱歌 搵家傭戥腳打牌過日辰 (18:18)

薛家燕今天（5日）到長沙灣出席抗疫活動，向有份捐贈抗疫物資的贊助商頒發感謝狀，當中包括2002年港姐季軍胡家惠及「才藝卓越小姐」得主蔡潔雯，而獲支援的低收入家庭夫妻也致電現場道謝。

薛家燕表示行動幫到不少家庭渡過難關，非常感動和有意義，她也因疫情嚴峻，有2個月足不出戶，直至日前生日才出街。在家抗疫期間，她也提醒自己保持正面面對，她說：「我個孫仔9個月大開始學爬行，都有教他跳舞和唱《皆大歡喜》，除了翻看《食神》外，我又打麻將，叫兩個家傭戥腳過日辰，但不會跟家傭計錢，還請她們宵夜，大家得啖笑。」

提到「獨臂刀王」王羽離世，薛家燕稱電影界損失武俠巨星，非常難過，「好懷念王羽大哥的仗義氣概，他近年身體不太好，年紀又大，我都很久沒見他，反而跟王馨平做節目見面多，我已發信息給馨平，希望他們家人節哀順變」。

同是2002年港姐的胡家惠和蔡潔雯已分別結婚，胡家惠婚後育有兩女，現在主理湯包產品生意；蔡潔雯也有一個兒子，與老公經營清潔消毒服務生意。兩人表示因選美成好友，還跟其他同屆港姐保持聯絡，胡家惠說：「2018年我去過三藩市探望冠軍林敏俐，她生了3個小朋友，但因疫情，未有機會介紹大家的孩子認識做朋友。」蔡潔雯續說：「亞軍左慧琪定居英國，她生了孖仔，嘉碧儀就在美國荷李活工作。」

（即時娛樂）