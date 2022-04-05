ViuTV《粉絲福利署》今晚首播 ToNick帶粉絲參觀Band房 (18:41)

ViuTV全新節目《MM730─粉絲福利署》今晚首播，由樂隊ToNick打頭陣做嘉賓跟粉絲互動。（大會提供）

ViuTV全新節目《MM730─粉絲福利署》今晚（5日）起，逢星期二晚上7時30分播出，黃正宜（阿正）、鄺旨呈（旨呈）及蔡寳欣（Pony）擔任節目主持，與歌手及粉絲一同玩遊戲。

該節目將為各粉絲搲福利，邀請不同歌手與他們的忠實粉絲上節目玩遊戲。粉絲除了可以近距離與偶像接觸外，更有機會接受福利，獲得偶像精心準備的禮物，令偶像與粉絲關係升溫。

今晚首播將邀請樂隊ToNick擔任嘉賓，因為疫情關係，ToNick少了很多見粉絲機會。除了小型表演，他們最後一次見粉絲便是去年7月演唱會，成員也盼望可以快點見到粉絲。

製作組邀請了6位ToNick粉絲上節目，進行ToNick常識問答比賽，在問答比賽中勝出的粉絲，獲得特別粉絲福利，ToNick及3位主持參觀ToNick的band房。ToNick為粉絲介紹band房內的不同角落，恆仔表示創作靈感需要培養，所以他有時會在band房玩遊戲尋找靈感。Band房內擺放了不同音樂獎項之外，還有粉絲送給他們的畫作，最後，ToNick在band房為粉絲演唱《再見止痛藥》。

（即時娛樂）