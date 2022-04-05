林日曦新舞台劇來了 網民乜都唔知優先訂飛反應踴躍 (23:00)

林日曦以「久違了的癲喪式『乜都唔L知優先訂飛』歸來了」為題，於社交平台宣布今年內演出全新舞台劇，但表明未知日期、時間、地點、劇目、演員及題材。他寫道：「這幾年個世界唔同晒，有些人離開了呢度亦有些人入唔到劇院，預計會少了觀眾，這個時候搞舞台劇必定困難重重。」他又說：「人生苦短嘛！唔諗了，少人都搞住先。」他表示盡量在5月演出，萬一訂不到場，一年內一定找數，否則退款。舞台劇的劇本已經寫好，綵排亦在屋企進行中，「只等你哋又再一齊癲。但係講明先：我乜都唔知。」

隨後林日曦再補充，很多人跟他說：「嗰個移民，呢個未打」、「冇人入場，冇人買飛」，他也認同但仍是一句「乜都唔知，乜都唔理」。林日曦說：「我嘅主要觀眾群係二十幾至四十幾歲，即係最多人移民嘅族群；雖然呢個年齡層最多人打咗，但係得1%未打，都已經有好多人。你知我知單眼佬都知，點計今次都係少啲人。加上入座率限制，令到每場成本上升收入下降。所以『睇定啲先』一定係啱。但今日有今日嘅意外，聽日有聽日嘅擔心；我真係唔想再等，好悶。」明早（周三）10時開始登記訂飛，網民反應熱烈，有身在英國的網民問票務，表示會訂機票返港捧場。林日曦回應：「若問何謂癲喪，莫過於此。我當然感動，但在此必須強烈勸喻他及其他有類似打算的人，唔好啦。」

（即時娛樂）