金宵2｜陳山聰全裸露股瞓天台 李施嬅趙希洛姊妹同浸浴 (15:36)

無綫新劇《金宵大廈2》昨晚播出第2集，講述于洋飾演的陳生力意外遭鋼質飲管插死後驚現「詐屍」，兒子喜力（鄭子誠飾）及孫兒健力（曾展望飾）為免生力之死影響二人的單位繼承權，決定隱瞞生力之死，更出盡辦法幫屍體還原容貌及辟除屍臭。

過了不久，喜力及健力終於等到同擁長命契的白威離世，遂帶生力前往律師樓簽紙正式繼承單位，豈料途中卻因金宵大廈發生異動，二人與Ella（李施嬅飾）分別乘坐的升降機同時卡在七樓半。連串離奇閃燈效果後，生力瞬間轉移至Ella乘坐的升降機內，加上從其身上跌下的屍蟲，嚇得Ella魂飛魄散。喜力為免Ella壞其美事，欲殺死Ella。就在他們追逐期間，金宵大廈再度發生異動，Ella被Maurice（陳山聰飾）救走，生力三爺孫先後返回骨灰場後突然自燃死亡。

Maurice救走Ella，忍痛叫對方忘記他後，突然以全裸姿態跌落在金宵大廈的天台上。陳山聰飾演的男病人與李施嬅飾演的精神科女醫生，在精神病院內談及「空間扭曲」、「時間穿梭」及「蟲洞」等，加上Maurice在七樓半向Ella提及金宵大廈是有生命、有感情的存在，耐人尋味。監製葉鎮輝說︰「山聰為何會全裸在天台出現，大家看到最後就會知道。為免『穿橋』，等你們看完，我再解釋他為何會全裸吧。」至於陳山聰對全裸上陣可有掙扎，葉鎮輝說︰「我和他互相信任，我說如何拍，他完全不會過問，話拍就拍。」

除了陳山聰全裸外，李施嬅與趙希洛的一場好姊妹浸浴戲也同樣吸睛。

（即時娛樂）