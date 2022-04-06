講你都唔信｜肥仔聰憶拍戲辛酸 盧惠光分享靈異經歷 (16:12)

無綫綜藝遊戲節目《講你都唔信》昨晚播出的一集，輪到林子聰（肥仔聰）、盧惠光分享「講你都唔信」的事。

肥仔聰回憶當年拍攝《少林足球》其中一場戲時，被兩條威也吊高至6層樓高，因位置太高令對講機接收不清晰，工作人員只靠他點頭示意來決定放威也。正式拍攝時，肥仔聰因其中一條威也斷了，其中一隻腳落地時被摺在身後，更「啪」了一聲。肥仔聰當時痛到在地上滾，但武術指導程小東向住其受傷了的腿畫了一道符後即說：「冇事！吊上去拍多個！」肥仔聰最後忍痛繼續拍攝，拍完才去醫院檢查，證實屁股至小腿的所有肌肉二級撕裂。他說︰「當時醫院只給了我一支價值6元的正骨水，還說『其實冇乜用』。」

盧惠光分享31年前在台灣拍攝電影《密宗威龍》的經歷。他說當年入住台北一間酒店，一入酒店房已感到陣陣寒意，後來在山墳地方拍完外景回酒店睡覺時，竟發現鏡前有一個身穿古裝的女鬼打橫瞓着望向他。盧惠光想拿起放在牀邊的佛牌，卻感到動彈不得，幾經掙扎才拿到佛牌並心想「唔好玩呢啲啦大佬」。盧惠光後來放下佛牌繼續睡，不消一會又見女鬼從高而下，扼住他的頸以廣東話說「我要攞你命」。盧惠光嚇得即時轉身拿起佛牌唸經，再去隔籬房找人求救。他說事後發了3日高燒，後來向酒店職員查問才知道兩星期前有名猶太人在其入住的房間吊頸身亡。

（即時娛樂）