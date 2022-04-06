Tyson Yoshi遺憾女友未能陪伴飛英國開騷 (16:40)

Tyson Yoshi獲邀成為辛辣米線代言人，表示食辣能滿足尋求刺激的人，提議想戒掉壞習慣的人轉食辣。提到將在英國倫敦、伯明翰、曼徹斯特舉行演唱會，Tyson Yoshi說︰「每個人都可以去，買張機票便可以了，但可能現在很多香港人移民去了當地，演唱會門票銷售情况也很理想，有一場已經滿座。」

曾在英國讀書的他被問到可有回鄉感覺時說︰「正是因為這個原因，演唱會用了《HI I'M BACK》這個名字。」至於可會加場，Tyson Yoshi說︰「不會了，想去玩，開演唱會當是掙旅費便算了。」

提到女友Christy要上班不能同行，Tyson Yoshi直言不開心︰「不完美，好遺憾，有點不開心，但下次再去吧，還有很多時間。」Tyson Yoshi笑言不少英國朋友知道他成為米線代言人後，也透過他向品牌表達訴求，希望品牌可在英國開分店，因此他這次去英國會順道為品牌物色理想店舖位置。

對於新歌《i don't smoke & i don't drink》MV有30多萬點擊，Tyson Yoshi表示滿意。被問到可會趕回港參與Chill Club頒獎禮，他說︰「即使出席也只為參與，有心理準備不會得獎。」

（即時娛樂）