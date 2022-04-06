張學友時隔6年再拍戲 放心將自己交給動作指導謝霆鋒 (18:21)

張學友、謝霆鋒、林嘉欣等今日出席電影《海關戰線》開鏡拜神儀式。張學友相隔6年再拍戲，自言不知道該如何準備。謝霆鋒首次擔任動作指導，張學友坦言很放心︰「從未試過做體能練習，今次只是博一博，埋位傷就傷，不傷就好彩。我是長輩，他一定會對我好，總之放心交給他。」兩人被問到會否合唱主題曲，張學友說︰「我拍戲以來都很少會自己提出唱主題曲，多數是別人要求才會唱。如果霆鋒唱的話，我就不唱，留給他了。」提到與林嘉欣正式拍攝前手拖手聊天培養感情，他笑言︰「其實是導演叫我們搞一下曖昧，看有沒有用，結果導演說不用，就沒有再繼續了。」

林嘉欣對上一次與張學友合作是2016年的《暗色天堂》，她說︰「我在戲中與學友有一段沒好結果的愛情，很傷心，每次拍學友都沒有好結果！」平日拍文戲較多的林嘉欣，在戲中有場要一邊跨欄一邊開槍的戲。她自嘲或成為史上最遴迍的Madam︰「這場戲看似簡單，但我回家後發現有很多瘀傷。拍攝時認真聽指示，不察覺腿都腫了，我真的需要做一點運動。」

吳鎮宇未有出席開鏡拜神，他透過預錄訪問片段表示首次與林嘉欣合作有相逢恨晚感覺。被問到可希望謝霆鋒為他設計動作演出時，吳鎮宇笑言︰「不用客氣了，我們這些文藝片出身，真的應付不來。」

（即時娛樂）