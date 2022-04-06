30歲靚媽李蘊決定復出 開心獲老公支持 (21:00)

李蘊（Renee）於2003年跟經理人Peter Chiu簽約成為輝皇娛樂旗下藝人，翌年12歲的她以組合Cream成員身分正式出道，至2015年跟圈外男友羅章冠結婚，並跟隨對方到內地發展，婚後誕下一女一子。眼見一對子女開始長大，加上今年是入行18周年，對幕前演出依然熱忱的她決定復出，並飲水思源重投Peter Chiu旗下公司，簽下1314（一生一世）長約，希望重新開展事業及開拓更多工作機會，未來將會中港兩邊工作。

至於中港兩邊走，會否擔心未能照顧子女？李蘊表示不擔心：「其實廣州很近，直通車只需兩小時車程，以前未有疫情，我經常中港兩邊走，我媽咪幫忙照顧兩個小朋友，所以我很放心！」她又稱今次復出，很開心獲得老公支持，「小朋友出世後，我留在屋企做了幾年全職媽媽，現在小朋友開始大，我有多些時間做其他事，老公很支持我做回我喜愛的事，例如唱歌、拍戲。30歲，說大不大，說細不細，趁住還有理想、還有活力，應該繼續充實自己」。

問到她去年緊急入院切除脊椎腫瘤，李蘊稱現在已經康復：「覆診時，醫生指傷口埋得幾好，照X光裏面的螺絲位置都正確，不過醫生說我皮太薄沒什麼肉，隔住層皮都摸到螺絲！哈哈哈！」

（即時娛樂）