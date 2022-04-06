黃德斌沒有型男包袱 樂於挑戰不同角色 (22:45)

黃德斌入行逾30年，演出作品無數，當中跟「金牌監製」戚其義更是經常合作，每次合作都很難忘，因他總是被戚其義安排一些很難演的角色，不過黃德斌卻樂於接受挑戰，「這樣才好玩，大家互相信任，他知道我有幾多，又可以探索我還有幾多」。二人首次合作是1998年播映的無綫劇《天地豪情》，黃德斌記得當時戚其義那種火爆及氣場很勁，「當年見到戚其義，我很驚，手都震埋，當時自己又很緊張演出，記得我站在華哥（黃日華）身邊腳震，回想其實只是自己給自己壓力，經常想着不可以做得不好，所以現在我不希望見到新人有很大壓力，故經常製造氣氛，讓大家可以輕鬆一些」。

相隔多年，黃德斌跟戚其義於亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》再次合作，劇中黃德斌的角色性格複雜，與拍檔麥明詩更有激情戲。黃德斌說：「只要角色合情合理，就不會有疑問，但當覺得不合情理，會覺得自己就算去演，也會演得麻麻，那就不如不演。正如今次拍激情戲，如果不這樣拍，劇情就不能發展下去，這樣就叫做合情理。」他指麥明詩已是半業餘，有機會跟對方首次鬥戲，彼此合作愉快。黃德斌在劇中不用騷肌，反而是麥明詩大騷身材，他笑稱：「她騷的話，我騷就沒意思！我一向是劇情需要才這樣做，不會特意露，我都怕醜，一把年紀，沒有人睇！」

黃德斌憑ViuTV劇《大叔的愛》令事業有所突破，但他不會因而較喜歡演輕鬆喜劇，他覺得做演員最過癮之處，是能做到不同類型角色，跟不同組合合作，希望能多元化地讓觀眾認識他，但最緊要都是好玩。為享受角色，他不介意破壞型男形象這個包袱，黃德斌解釋因他一向沒有形象，亦不會自稱型男，但當說到他曾扮過女人，他卻不禁笑說：「我諗冇人想睇，好嘔心㗎！」演過無數角色，黃德斌直言未遇到很想演的英雄角色，希望日後有機會嘗試。

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（即時娛樂）