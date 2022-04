無綫節目《東張西望》主持梁麗翹去年再度懷孕,上月揭曉今次佗男B,加上女兒Nanette,湊成一個「好」字。梁麗翹今日在社交平台宣布兒子Nathaniel已出世的喜訊,並分享母子二人的合照,其中一張照片見到初生的Nathaniel露出笑容,十分可愛。梁麗翹留言:「Hello everyone, my name is Nathaniel! Mom was in excruciating pain during labour but she said it was all worth it because her life is now more than perfect with me in it.(大家好,我的名字是Nathaniel!媽媽在分娩時非常痛苦,但她說這一切都是值得的,因為她的生活現在有我在裏面已經非常完美了。)」林芊妤、楊洛婷、陳自瑤等靚媽紛紛留言送上祝賀。

(即時娛樂)