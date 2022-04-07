講你都唔信｜曾志偉飲醉酒被剝光豬 錢嘉樂爆前輩「開大」被整蠱後恐怖式還擊 (16:05)

無綫綜藝遊戲節目《講你都唔信》昨晚（6日）播出最後一集，曾志偉壓軸上陣，聯同C君（鄭詩君）、錢嘉樂組隊，決戰薛家燕、江美儀及阮兆祥，主持則由馮盈盈、江嘉敏、鄭衍峰、林秀怡及方紹聰擔任。

趁志偉、嘉樂轉做參賽者，林秀怡於節目一開始就表示︰「第一集就是他們不讓我說話，今集我就不准他們說話！」不過，她講完隨即補鑊：「曾生，不好意思，我剛才是跟稿讀！」志偉笑答︰「就讓你們得戚一下，也是好的，盡情享受，明天炒得！」

江美儀在節目中分享整蠱婆婆的趣事，志偉信心十足指江美儀說的一定是假。嘉樂和C君雖認為故事是真，但為了給志偉面子而投下「假」一票，最後失分。C君爆金句為志偉鋪下台階：「我拿不到這條題的一分，但我得到總經理內心的一分！」

嘉樂分享一位邵氏前輩的真人真事。他表示邵氏有三大禁忌，包括要隨身帶備銀包及傳呼機、不能讓別人知道自己在哪裏睡覺、不能被人知道自己正在如廁，否則隨時被整蠱。嘉樂指某前輩有次食完早餐去廁所大解時，被人整蠱弄得全身濕透。這位前輩認出整蠱他的人身穿的鞋子，於是追出去緝兇，發現兇手後立即以自家製的「朱古力」拍在對方的臉上。

志偉則大爆自己飲醉酒的事︰「當年出席洪金寶兒子洪天明的滿月宴，吃完翅後的所有事全不記得，加上發現銀包內的4000元不見了，只剩下400元，於是致電朋友問發生何事。後來才知我當晚賭錢贏了10多萬元，之後向酒樓員工派錢，又說全場聽者有份。之後去夜總會開了兩間房，不停叫酒，再去食日本菜做消夜，吃完還打包，最後剩下400元。」

志偉感慨奉勸大家別飲太多︰「『斷片』最不開心的就是享受不到過程！」他又大爆被明星足球隊整蠱趣聞︰「有次大家去我的房間喝酒，我又例牌飲醉，被剝光豬兼以牀單包好放在酒店電梯口。第二天早上，清潔姐姐叫醒我才知自己被整蠱，對方說：『曾生曾生，很難睇呀，你圍住牀單返房吧，人客就出來食早餐』。」

（即時娛樂）