《芬蘭潮什麼》明晚最後1集 梁芷珮預告下次玩轉克羅地亞 (16:43)

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的無綫旅遊節目《芬蘭潮什麼》今（7日）、明兩晚播出最後兩集。

Christy先在愛沙尼亞大玩當地熱爆的360度鞦韆「Kiiking」，自認沒膽量的她玩時驚慌大叫，最終失敗收場。Christy之後介紹愛沙尼亞的潮爆酒店，並入住只此一間的小朋友主題套房。參觀完特色酒店房後，Christy體驗酒店內的「朱古力Massage」，邊享受邊解釋以朱古力醬按摩的好處。她說︰「除了嗅着香甜的味道會特別開心，這個按摩特別適合皮膚乾燥的朋友。」Christy分享了當地的有趣飲食文化，原來當地人十分珍惜麵包，如進食時不小心將麵包跌在地上，需要親吻麵包並致歉。

完成愛沙尼亞的行程後，Christy回到芬蘭最古老城市圖爾庫，入住擁有全世界最大的傳統芬蘭煙燻桑拿度假村。煙熏桑拿與熱石桑拿的最大不同，是煙熏桑拿溫度較高、受熱較均勻，桑拿木房內的設備亦非常原始，椅子及樓梯全用木造。Christy還參觀芬蘭最舊最大最長的教堂、芬蘭歷史第二悠久的美食廣場，以及最新潮景點－監獄。該座監獄於2007年停用，現改建成高尚住宅，內有餐廳及不同的商店。Christy在節目中預告下輯《潮什麼》會玩轉克羅地亞。

（即時娛樂）