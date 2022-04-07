伍詠薇還原遭女高層羞辱事件 恨跟姜濤演母子 (17:17)

由林柏希主持的網上平台節目《月傾會》，最新一集嘉賓為伍詠薇（伍姑娘）。伍姑娘有份演出劇集《金宵大廈2》單元《雙魚》，她在劇中飾演神經質阿媽「芬姐」，為了角色還刻意減磅，整個人又凹又乾，她說：「《金宵大廈》第一輯，我真係唔係big fan，我冇睇晒，不過我知道口碑好受歡迎！我可以參加其中，對我嚟講係少少cult cult哋嘅片，幾得意，對一個演員嚟講，兩集要完成一個故事，如果寫得唔好，係好大鑊㗎！」

問到有沒有介意演蘇皓兒阿媽？真性情的伍姑娘即說：「黐線㗎！我之前做過黃宗澤阿媽啦（指《飛虎之潛行極戰》）！」今次為角色刻意減磅：「本身我都唔係肥底嘅人，我特登跌磅跌到去47kg，然後再dehydrate，拍緊嘅時候唔飲水、唔食嘢再dehydrate，乾住唔上妝！」

去到重頭環節「大膽答 冇膽食」，今次預備了伍姑娘最怕的食物—榴槤！林柏希首先問入行33年的伍姑娘，遇過令她發脾氣的對手是誰？她大爆有兩個，但就沒開名：「兩個字！男人！兩個！失蹤唔到，另一個飲醉！」

男星A玩失蹤，男星B就入廠拍劇拎住汽水罐，原來入面係酒：「因為我同呢個人真係好多戲。（酒氣勁？）真係汽水味囉，一身的酒氣，何以我會認得你！」問是否亞視年代藝人？伍姑娘說：「我仲去得邊度呀？」然後伍姑娘給了「芳華絕代」4個字提示。

跟住問伍姑娘，最曳做過哪一件事？她說：「最曳嗰件事咪讀中學嗰時，被迫踢入三合會囉，跟住咪1個打14個，我勁過甄子丹！」感情上面最曳呢？她說：「溝人哋老公囉！」識了幾多個有婦之夫？她說：「5個以內啦！」

回顧入行歷史，伍姑娘1989年亞姐出身，當年冠軍翁虹、亞軍萬綺雯、季軍趙靜儀，當年大熱的伍姑娘只獲「最上鏡小姐」。問她當年最不妥是誰？她說：「又係兩個字呀！翁虹其實係炒作到我同佢唔啱咋嘛，冇乜特別憎，當時可能憎幾嘢咁囉，即係可能覺得你咁樣撥咬啲頭髮，作狀，作狀到佢；萬綺雯『耶』一聲咁樣，作狀，即係呢啲囉！」

講到她2013年曾經離開TVB，當時報道有指伍姑娘曾被女高層羞辱，林柏希叫她還原當年實况：「當日就喺一個conference room，約咗我開會，再傾吓個角色！」伍姑娘立即女高層上身：「其實講晒㗎喇，你知唔知呀，林柏希（假設）做主角，林柏希都未知個劇情係點樣呀，你伍詠薇已經知道咗好多㗎喇已經！」

伍姑娘回憶：「跟住鬧到我呢，我開始唔反駁喇，因為見到你咁燥底，我識咗你咁多年，你咁燥底，我咪開始唔反駁。我話『唔係，我都係想嚟問一問呢個角色啫』，佢就執住呢一樣嘢，話你要咁多戲做咩啫，得呀，我寫好多場畀你都得，你咪棟喺度，即係something like佢冇話丫鬟，未必係呢兩個字！」然後繼續女高層上身：「林柏希都未必鍾意你做㗎！」

伍姑娘續說：「我嗰下真係着啦！我真係走，我話唔該晒，咁我考慮一下，佢話，咁咪好啦，你唔做嘅話呢，我哋搵第二個做呢個角色！」伍姑娘還表示一年之後，另一位女高層才找她了解詳情：「1年之後，有一位高高層問我，到底嗰日發生咩事，點解你唔作出解釋！」

講完拍劇秘聞，再談及婚姻生活，林柏希直接問：「依家嘅性生活愉唔愉快？定係dry咗好耐？」伍姑娘直言：「性生活少咗好多，因為對咗同一個樣20年，你試吓對一個女人20年，靚到李嘉欣咁樣呀，都要搵伍詠薇啦！（幾耐一次？）唔定㗎喎，咁8年都有一次嘅！你問我問題，你理得我點答你啫！」

談到老公練海棠，曾被拍得與妙齡少女出街，當年伍姑娘選擇原諒，她說：「我個人自己食嘢都…我係唯靈嚟嘅，食家，哈哈哈！我係冇嬲，我反而第一係諗吓自己，呢件事發生一定有原因，自己有咩問題，有冇問題，有問題，咁佢更加有問題啦，所以你嘅問題大啲，我嘅問題都有我嘅問題存在，大家商討囉，傾得埋就合，傾唔埋就分手！」婚姻危機變轉機，伍詠薇跟老公練海棠更珍惜對方！

入行33年，今年53歲的伍姑娘見慣大風大浪，亞姐出身，做勻亞視、無綫、有線及ViuTV多間電視台，伍姑娘還曾出道做歌星，一首《失落於巴黎鐵塔下》成為她的經典作。問到現在再聽有什麼感覺？她笑稱：「覺得自己唱歌似蔡楓華囉，個尾音唔得呀！」

林柏希再問她有沒有留意現今樂壇，尤其是最爆紅的MIRROR，伍姑娘說：「193（ERROR成員郭嘉駿）最近嗰隻歌都幾好聽喎！仲有姜濤《蒙著嘴說愛你》嗰啲啦，我覺得佢好勤力囉，我幾like佢，如果佢做我個仔，我會教得佢更加好！」

問到如果伍姑娘和姜濤拍戲，想演母子還是姊弟戀？伍姑娘說：「母子啦！」之後她又稱可以用《畢業生》橋段：「姜濤鍾意咗我，我其實係姜濤同學嘅阿媽嚟嘅，咁就得！」

最後提到亡夫翁江培，伍姑娘指如果當年不是翁江培提議她選亞姐，她好大可能已經行了另一條歪路：「我成日諗，我做乜嘢呀，我可能『華燈初上』咗！如果冇支明燈點過我，我應該會行歪路多，我覺得應該會做咗啲名媛呀，名媛唔係話壞呀吓，名媛之前呢，我應該會做咗，送上千萬溫柔嗰啲囉，舞小姐囉！」

問到是否依然想念亡夫？伍姑娘深情說：「邊個對過我好嘅人，我係記喺心裏面。翁生係我第一個明燈，亦都係我第一個丈夫，冇血緣關係但係最親密嘅人，佢教我最多嘢，係我老師亦都係我丈夫、係我明燈。如果冇佢教我點樣用第一張信用卡，我唔會去到今日咁有骨氣嘅伍詠薇！我係掛住你㗎，翁，所以我覺得啲人話我生命裏面咩遺憾，真係陰功呀，咩陰功啫，上天有好多嘢安排晒，我無悔第一段婚姻，因為第一段婚姻，令到我學識好多嘢，同埋係我真愛！」

（即時娛樂）