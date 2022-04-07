《反起跑線》Billy仔跳唱兒歌獲讚可愛 「媽咪」周家怡狂Loop：我溶掉了 (18:04)

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》明晚（8日）大結局，劇中7位小演員「七小福」可愛兼入戲，深受觀眾歡迎。飾演周家怡囝囝的Billy仔（徐立德），憑住天然呆表情、乖巧性格及眼神有點像陳卓賢（Ian）而人氣急升，他的Ig粉絲有逾7500人，比兒童節當天多了3000粉絲。

Billy仔的真爸爸在社交網貼了兒子唱劇中兒歌《糖果歌》，他毫不怯場，兼且在鏡頭前邊跳邊唱，爸爸則在他的身後彈結他，兩父子拍住上。有份演出的梁詠琪寫道：「好可愛呀！不停loop呀！」劇中媽媽周家怡則坦言被可愛的「囝囝」演出溶掉了：「我睇咗超過5次，我溶溶溶溶溶溶溶溶溶掉了。」劇中演幼稚園教師的張敬仁也說：「大家見到你都溶化了。」

而昨晚（6日）一集，劇中飾演Billy仔的爸爸張建聲登場，不過Billy仔現實生活中的爸爸則表示，兒子首次見到張建聲時，對方氣場很強而嚇親Billy仔：「之後當晚所有shots都要分開拍喇，Billy喺度講聲唔好意思先。」

不過翌日有奇蹟發生：「Billy最後好合作咁同張建聲爸爸同家怡媽媽（周家怡）拍好一家三口一幕，台前幕後大家都好亢奮。分享番Billy同張建聲爸爸嘅絕密幕後花絮，都是Billy真爸爸偷偷地錄的，好珍貴，佢哋兩個而家真係friend過打Band，立德，希望你記住這次經歷，明白今天未能做好的事，不代表明天也一樣，只要肯嘗試肯堅持，終有一日會成功。」

（即時娛樂）