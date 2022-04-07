盧瀚霆疫下做按摩產品代言人︰我繃緊的肌肉終於有救 (18:35)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）早前為腿部按摩產品拍廣告，每完成一個鏡頭後都會立即翻看片段，檢視每個動作和舞步，如發現瑕疵即要求再試一次。Anson Lo說︰「今次的拍攝方式對我來說是個新挑戰，因為不是單純跳舞或聲演，而是一人分飾兩角，以肢體動作及表情呈現不同的『爽』和『痛』。雖然今次很有挑戰，但我非常享受每個時刻，因為每次翻看片段都見到不一樣的自己。」

Anson Lo私底下非常識歎，即使工作有多忙，寧願犧牲睡覺時間也要找時間按摩。有「按摩達人」外號的他曾在節目中被問到只能選一個願望時，毫不猶豫稱要按摩。知道要跟按摩品牌合作時，Anson Lo十分雀躍︰「我一直很想與按摩品牌合作，不止一次向花姐（經理人黃慧君）提及。知道可以和品牌合作，我真的很開心，我繃緊的肌肉終於有救！平日最快的減壓方法就是躺在牀上煲劇，放假時會去按摩鬆一鬆，但最近工作很忙，加上疫情嚴重，我已經很久沒出去按摩。有時雙腿很累時，只可用手輕輕按壓紓緩，現在有按腳機幫我按摩就最爽，每次按完很放鬆，極速入睡。」

拍攝當日，Anson Lo每次被按到腳板時也面容扭曲和尖叫。他說︰「平時按摩很少按到腳底，我很怕痛和怕痕，但按完一次後竟然愛上這種感覺，想起去泰國旅行的開心時刻。上一次去旅行已是幾年前，真的很懷念旅行的感覺。」原來拍攝廣告當天是Anson Lo母親的生日，他表示收工後要趕回家為媽媽慶祝。

（即時娛樂）