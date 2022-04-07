拍《金宵2》加美臀特效 陳山聰被封「露體狂」李施嬅姚子羚藏肉照 (18:22)

山聰笑言電視台眾人皆知他是「露體狂」，姚子羚、李施嬅和黃智雯手上都收藏他只穿底褲的肉照。（鍾一虹攝）

陳山聰拍《金宵2》全裸露股演出，不過他自爆臀部有印又有紋，劇組加了美臀效果才變白滑。（Ig圖片/鍾一虹攝）

陳山聰今天（7日）到觀塘出席商場活動，適逢政府同日起向全港市民派發第一期5000元消費券，他表示與太太經濟獨立，但都打算進貢給兒子Jaco：「兒子現在有多項產品贊助，我想買益智書本和遊戲給他學習，又會補給食物、日用品和防疫消毒用品。」

談到他在劇集《金宵大廈2》有背部全裸曬靚股演出，他笑說：「下次做宣傳可以半裸著泳褲，但不能全裸站出來受訪，始終都要著件靚衫。」問他能否接受泳褲騷演出？他指要操弗才敢做：「我未操到最弗，疫情關係健身室未開，未能健身。」

他稱拍《金宵2》時身形最瘦，當時同期為新劇《超能使者》開工，加上他與李施嬅拍《金宵2》，感到好大壓力，胃口大減。

會否考慮影全裸寫真留念？山聰表示早前已拍了，自己半裸抱住全裸兒子合照，大讚Jaco屁股更靚，他又自爆：「我在《金宵2》露股，明顯加了美臀特效，因為我個臀部花花哋，有紋、有印，特效幫我調到臀部變白滑。」

他又指身為男兒漢，不拘小節，監製要求全裸，他一口答應，在天台取景也沒有要求清場，劇組30多位工作人員，齊齊目睹他在天台「曬月光」。

山聰笑言電視台眾人皆知他是「露體狂」，姚子羚、李施嬅和黃智雯手上都收藏他只穿底褲的肉照：「我平日化完妝，順便會笠上防污頭套坐在椅上換衫，被人話變態佬，姚子羚、李施嬅和黃智雯有影低我除淨底褲的照片，所以我好驚得罪她們，叮囑不要公開這些相片，因為不靚。」

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（即時娛樂）