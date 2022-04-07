193孖友人投資7位數開咖啡店 未開業已蝕逾20萬 預告常落舖「打躉」 (18:51)

ERROR成員郭嘉駿（193）與3位中學同學合資於土瓜灣開設精品咖啡店，今天（7日）舉行傳媒預覽。向來想法多多的193，未知是否為免搶Fo，戴上面罩化身市民「郭先生」受訪。193表示咖啡店預計本月10日（星期日）開張，之前還會有場供KOL和藝人的試飲會。

問到今次投資了多少錢？他說：「疫情加裝修，是一個2字頭的7位數字，因為我們對裝修有要求，例如舖面的白色磁磚，全部都是人手一塊一塊黐上去。」193坦言受疫情影響，未開業已蝕了20多萬元，但有信心1年半內回本。問到可擔心疫情反覆？193樂觀說：「怎樣都會有限聚令，但無論2人、4人，甚至1人都好，我們都不擔心，因大家仍是要飲咖啡的，而我們亦會做外賣。」

他們亦計劃開分店，而且每一間都有不同主題，又笑言希望將咖啡店變成識女仔勝地，「我都預計這間Cafe會多女仔來，男仔想識女仔就來這裏，但要留意疫情關係，搭訕不要搭太多，搭一個就好了」。

至於為何有開咖啡店的想法？193表示2、3年前已有這個構思，因為他跟其中一個拍檔，很喜歡去不同地方咖啡店打卡，於是就想開一間，但一直沒有動力，等到現在才實行，而且與幾位拍檔自細相識，是籃球隊同學，非常熟悉大家脾性，故合作時沒有拗撬，大家各施所長。193更預告會經常落舖「打躉」飲咖啡：「我都邀請了ERROR的3位拍檔來試咖啡的，但他們很忙，要遲些才來到。」193透露還會推出限量紀念T-Shirt、環保袋和杯，供粉絲購買留念。

（即時娛樂）