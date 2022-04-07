李準基《Again My Life》明首播 3大「基女郎」登場 (21:22)

由韓星李準基伙拍金智恩主演的Viu Original原創動作韓劇《Again My Life》，於明天（8日）首播，並於「黃Viu煲劇平台」上架。劇中協助金熙宇（李準基飾）懲治惡勢力的3位「基女郎」：金智恩、車珠英和金栽經，巾幗不讓鬚眉，位位大有來頭！

現年28歲的金智恩去年以新人演員姿態，擔綱《黑色太陽》而嶄露頭角，也因為演繹擁有多重面貌的劉在伊而獲得觀眾青睞，還一舉奪得「MBC演技大賞」女子新人獎，人氣急升。金智恩早於2015年參演獨立電影出道，累積6年演技經驗後，迎來演藝生涯逆轉勝，在《黑色太陽》擔任主演，當時導演還大讚她表現亮眼，是具有多種面貌的演員。

現年31歲的車珠英2016年開始拍劇，惜未引起觀眾關注；直至去年有韓國網民在討論區，貼出她的近照，大讚她外貌出眾，指她是「申世京和韓素希的綜合體」，才引發網民熱議。去年車珠英在懸疑劇集《Chimera》演出女二金孝京而鋒芒初露，是次她在新劇飾演政治界巨頭趙泰燮的秘書、也是給予金熙宇第二次人生機會的陰間使者韓智賢，戲分相當重。

「二代女團」Rainbow出身，現年33歲的金栽經近年專注演員發展，去年在《惡魔法官》的表現令她人氣急升，成為廣告商新寵；人稱「韓版綾瀨遙」的她因為魔鬼身材而數度獲內衣代言，劇中飾演金韓美的她，將會以記者身分提供情報，成為金熙宇的最大助力。

（即時娛樂）