木村拓哉化身弗爆拳手 綾瀨遙演律師查生田斗真遺書內情 (21:51)

不少日劇下周登陸「黃Viu煲劇平台」，喜歡看日劇的觀眾要留意。

《前男友的遺書》（4月11日首播）

改編自新川帆立超人氣作品，春季月九《前男友的遺書》講述在大型律師樓工作的優秀律師劍持麗子（綾瀨遙飾），某天突然收到前男友森川榮治（生田斗真飾）的死訊，並透過榮治的委託人篠田敬太郎（大泉洋飾）得知他在死前留下一封古怪遺書，內容竟是把1080億日圓的遺產，轉讓給殺了他的犯人。為了解開謎團，麗子和篠田組成拍檔；可是隨着事情發展，被隱藏的真相也漸漸揭開。

《邁向未來的倒數10秒》（4月14日首播）

全新日劇《邁向未來的倒數10秒》，講述風光一時的前拳擊手桐澤祥吾（木村拓哉飾），因為某個原因放棄拳擊，期後心愛的妻子因病去世，加上噩運纏身，令他失去生存希望；後來他獲好友甲斐誠一郎（安田顯飾）邀請，成為母校松葉台高中的拳擊部教練，並在同事折原葵（滿島光飾）的支持下，漸漸改變了這些迷失的年輕人，也讓他重拾拳擊的熱誠。此時校長大場麻琴（內田有紀飾）和教頭貓林初（生瀨勝久飾）卻打算消滅拳擊部，他將如何拆解？

《邁》是「日劇天王」木村拓哉睽違12年，第2次跟滿島光拍劇，也是木村與《律政英雄》、《CHANGE》編劇福田靖，相隔7年再度合作。該劇更是木村從影超過30年，首度挑戰的校園體育題材，台前幕後希望透過劇集，為疫情下的民眾注入動力，提醒大家保持永不放棄心態。劇集將於4月14日起逢星期四播出，翌日下午登陸「黃Viu煲劇平台」。

（即時娛樂）